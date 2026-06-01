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Écogestes : faire des économies en t’amusant !, Médiathèque Lille-Sud, Lille

Écogestes : faire des économies en t’amusant !, Médiathèque Lille-Sud, Lille

Écogestes : faire des économies en t’amusant !, Médiathèque Lille-Sud, Lille mercredi 8 juillet 2026.

Lieu : Médiathèque Lille-Sud

Adresse : 11 rue de l'Asie

Ville : 59000 Lille

Département : Nord

Début : mercredi 8 juillet 2026

Fin : mercredi 15 juillet 2026

Tarif : Entrée libre, Gratuit

Écogestes : faire des économies en t’amusant ! 8 et 15 juillet Médiathèque Lille-Sud Nord

Entrée libre, Gratuit

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-07-08T14:00:00+02:00 – 2026-07-08T15:30:00+02:00
Fin : 2026-07-15T14:00:00+02:00 – 2026-07-15T15:30:00+02:00

Viens apprendre en t’amusant grâce aux nombreux jeux créés par Citeo, le correspondant énergie des Villes de Lille, Lomme et Hellemmes.
Comment gérer les déchets ?
Comment maîtriser la consommation de l’eau ?
Comment faire des économies d’énergie ?
Viens découvrir et jouer avec des jeux sur ces thématiques comme le « Domino énergie », les « mimes écogestes » le « UNO des énergies »…
Ateliers et jeux proposés par Citeo Lille.

Médiathèque Lille-Sud 11 rue de l’Asie Lille 59000 Lille-Sud Nord Hauts-de-France [{« type »: « link », « value »: « https://bm-lille.fr/bml/doc/CALENDAR/12344/ecogestes-faire-des-economies-en-t-amusant »}]
Viens apprendre en t’amusant grâce aux nombreux jeux créés par Citeo, le correspondant énergie des Villes de Lille, Lomme et Hellemmes.

Citéo

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