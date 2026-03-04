École inclusive : de l’intention à la pratique, Théâtre Pitoëff, Genève

École inclusive : de l’intention à la pratique Samedi 7 mars, 14h00 Théâtre Pitoëff

Au cours des dernières années, le Département de l’instruction publique (DIP) de l’État de Genève a renforcé ses politiques en matière d’inclusion scolaire, notamment adressées aux élèves en situation de handicap. Dix ans après ces choix, comment l’inclusion est-elle vécue au sein des écoles ? Quels leviers collaboratifs permettraient un meilleur fonctionnement ?

