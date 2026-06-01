, Ecole nationale de l’aviation civile (ENAC), Toulouse

24 – 26 juin Ecole nationale de l’aviation civile (ENAC) Haute-Garonne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-24T09:00:00+02:00 – 2026-06-24T18:00:00+02:00

Fin : 2026-06-26T09:00:00+02:00 – 2026-06-26T18:00:00+02:00

Ecole nationale de l’aviation civile (ENAC) 7 avenue Edouard Belin 31400 Toulouse Toulouse 31400 Pont des Demoiselles / Ormeau/ Montaudran / La Terrasse / Malepère Haute-Garonne Occitanie [{« type »: « link », « value »: « https://itsnt.fr »}]

ENAC