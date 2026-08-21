École nationale supérieure d’Architecture de Clermont-Ferrand (ENSACF), École nationale supérieure d’architecture de Clermont-Ferrand, Clermont-Ferrand

Informations pratiques

École nationale supérieure d’Architecture de Clermont-Ferrand (ENSACF) Samedi 19 septembre, 09h30, 11h30, 13h30, 15h30, 17h30 École nationale supérieure d’architecture de Clermont-Ferrand Puy-de-Dôme

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T09:30:00+02:00 – 2026-09-19T10:30:00+02:00

Fin : 2026-09-19T17:30:00+02:00 – 2026-09-19T18:30:00+02:00

En 1930, l’architecte Albéric Aubert se voit confier la réalisation de l’hôpital-sanatorium Sabourin à Clermont-Ferrand. Il construit un bâtiment s’appuyant sur les principes du fonctionnalisme : clarté, simplicité des lignes, horizontalité et emploi de matériaux modernes. De 2007 à 2015, les bâtiments ont été transformés par l’agence d’architectes-urbanistes Du Besset-Lyon, pour devenir l’École nationale supérieure d’architecture.

École nationale supérieure d’architecture de Clermont-Ferrand 85 rue docteur Bousquet, 63100 Clermont-Ferrand, France Clermont-Ferrand 63100 La Croix-de-Neyrat Puy-de-Dôme Auvergne-Rhône-Alpes 0473347150 http://www.clermont-fd.archi.fr [{« type »: « phone », « value »: « 04 73 98 65 00 »}, {« type »: « link », « value »: « http://clermontauvergnevolcans.com »}] Construit dans les années 1930 par l’architecte Albéric Aubert, l’hôpital sanatorium correspond au mouvement de construction hospitalière liée aux progrès de la médecine et à l’inadaptation des anciens équipements face aux grandes maladies transmissibles. Cet édifice s’inscrit dans le mouvement fonctionnaliste inspiré par le Bauhaus et par la pensée de Le Corbusier et Gropius, s’appuyant sur les principes de fonctionnalisme (clarté, simplicité des lignes, horizontalité, matériaux modernes). Ce site est appelé à devenir la future École d’Architecture de Clermont-Ferrand. Ses larges baies horizontales, la prépondérance de la couleur blanche, sa cinquième façade constituée par la terrasse et sa composition claire et formelle sont caractéristiques de ce courant architectural. Une coupole en béton en partie translucide se révèlera à nouveau à la lumière zénithale lorsque disparaîtra la couverture qui la cache de la lumière du jour. Il dispose d’une situation exceptionnelle dans le Puy de Chanturgue et se pose dans le paysage à la façon d’un phare. L’hôpital a été racheté par l’État en vue d’y installer une école d’architecture.

En 1930, l’architecte Albéric Aubert se voit confier la réalisation de l’hôpital-sanatorium Sabourin à Clermont-Ferrand. Il construit un bâtiment s’appuyant sur les principes du fonctionnalisme : des…

© Jacques Pouillet-ENSACF