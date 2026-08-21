École supérieure d’art de Clermont Métropole (ESACM), École supérieure d’art de Clermont Métropole (ESACM), Clermont-Ferrand

Informations pratiques

École supérieure d’art de Clermont Métropole (ESACM) Samedi 19 septembre, 11h00, 14h30, 16h00 École supérieure d’art de Clermont Métropole (ESACM) Puy-de-Dôme

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T11:00:00+02:00 – 2026-09-19T12:00:00+02:00

Fin : 2026-09-19T16:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:00:00+02:00

Le bâtiment de l’ESACM a été conçu par Architecture-Studio en 2006. Ses 4200 m² ouverts sur la ville et son revêtement en cuivre en font un immeuble emblématique du quartier.

École supérieure d’art de Clermont Métropole (ESACM) 25 rue Kessler 63000 Clermont-Ferrand Clermont-Ferrand 63000 Saint-Jacques Puy-de-Dôme Auvergne-Rhône-Alpes [{« type »: « phone », « value »: « 04 73 98 65 00 »}, {« type »: « link », « value »: « http://clermontauvergnevolcans.com »}]

Le bâtiment de l’ESACM a été conçu par Architecture-Studio en 2006. Ses 4200 m² ouverts sur la ville et son revêtement en cuivre en font un immeuble emblématique du quartier.

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