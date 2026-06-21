Tardets-Sorholus

Ecopiknik, marché paysan et barbecue collectif

Berges du gave Tardets-Sorholus Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 0 – 0 – 50 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-14 19:00:00

fin : 2026-08-14

Date(s) :

2026-08-14

Une soirée gourmande et conviviale au bord du gave, dans une ambiance festive de guinguette. Le concept portez vos couverts et composez votre repas auprès des petits producteurs locaux saucisses, melon, fromage, pain, légumes, boissons…. Des barbecues collectifs sont mis à votre disposition pour cuire vos grillades, tandis que le concert en plein air anime la soirée. .

Berges du gave Tardets-Sorholus 64470 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 28 55 90 mairie@tardetssorholus.fr

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English : Ecopiknik, marché paysan et barbecue collectif

L’événement Ecopiknik, marché paysan et barbecue collectif Tardets-Sorholus a été mis à jour le 2026-06-21 par Office de Tourisme Pays Basque