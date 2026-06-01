Bédarieux

ÉCOUTE ET OBSERVATION DES OISEAUX

4 Rue René Cassin Bédarieux Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-21

fin : 2026-06-21

Date(s) :

2026-06-21

Vous êtes invités à découvrir cet endroit paisible et à vous familiariser avec quelques chants d’oiseaux.

Les débutants sont les bienvenus.

Pour pouvoir bien écouter dans de bonnes conditions les places sont limitées, alors merci de vous inscrire en répondant à ce mail ou par SMS au 06 38 34 86 54.

De 10h à 12h au terrain des possibles 4 rue rené Cassin à Bédarieux

Prix libre.

Vous êtes invités à découvrir cet endroit paisible et à vous familiariser avec quelques chants d’oiseaux.

Les débutants sont les bienvenus.

Pour pouvoir bien écouter dans de bonnes conditions les places sont limitées, alors merci de vous inscrire en répondant à ce mail ou par SMS au 06 38 34 86 54.

De 10h à 12h au terrain des possibles 4 rue rené Cassin à Bédarieux

Prix libre. .

4 Rue René Cassin Bédarieux 34600 Hérault Occitanie +33 6 38 34 84 54

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English : ÉCOUTE ET OBSERVATION DES OISEAUX

You’re invited to discover this peaceful spot and familiarize yourself with a few bird songs.

Beginners are welcome.

Places are limited, so please register by replying to this e-mail or by texting 06 38 34 86 54.

From 10am to 12pm at the terrain des possibles 4 rue rené Cassin in Bédarieux

Free admission.

L’événement ÉCOUTE ET OBSERVATION DES OISEAUX Bédarieux a été mis à jour le 2026-06-10 par 34 OFFICE DE TOURISME DU GRAND ORB