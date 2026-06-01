ÉCOUTE ET OBSERVATION DES OISEAUX Bédarieux
ÉCOUTE ET OBSERVATION DES OISEAUX Bédarieux dimanche 21 juin 2026.
Bédarieux
ÉCOUTE ET OBSERVATION DES OISEAUX
4 Rue René Cassin Bédarieux Hérault
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-21
fin : 2026-06-21
Date(s) :
2026-06-21
Vous êtes invités à découvrir cet endroit paisible et à vous familiariser avec quelques chants d’oiseaux.
Les débutants sont les bienvenus.
Pour pouvoir bien écouter dans de bonnes conditions les places sont limitées, alors merci de vous inscrire en répondant à ce mail ou par SMS au 06 38 34 86 54.
De 10h à 12h au terrain des possibles 4 rue rené Cassin à Bédarieux
Prix libre.
Vous êtes invités à découvrir cet endroit paisible et à vous familiariser avec quelques chants d’oiseaux.
Les débutants sont les bienvenus.
Pour pouvoir bien écouter dans de bonnes conditions les places sont limitées, alors merci de vous inscrire en répondant à ce mail ou par SMS au 06 38 34 86 54.
De 10h à 12h au terrain des possibles 4 rue rené Cassin à Bédarieux
Prix libre. .
4 Rue René Cassin Bédarieux 34600 Hérault Occitanie +33 6 38 34 84 54
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : ÉCOUTE ET OBSERVATION DES OISEAUX
You’re invited to discover this peaceful spot and familiarize yourself with a few bird songs.
Beginners are welcome.
Places are limited, so please register by replying to this e-mail or by texting 06 38 34 86 54.
From 10am to 12pm at the terrain des possibles 4 rue rené Cassin in Bédarieux
Free admission.
L’événement ÉCOUTE ET OBSERVATION DES OISEAUX Bédarieux a été mis à jour le 2026-06-10 par 34 OFFICE DE TOURISME DU GRAND ORB
À voir aussi à Bédarieux (Hérault)
- EXPÉRIENCE VR VIVEZ L’ART AUTREMENT Bédarieux 17 juin 2026
- ATELIER LA MAUVAISE BLAGUE, JEUX D’ENQUÊTE Bédarieux 17 juin 2026
- EXPÉRIENCE VR DESTINATION MUSÉE Bédarieux 17 juin 2026
- STAND LPO ET JEUX INTÉRACTIFS Bédarieux 18 juin 2026
- PROJECTION DE FILM GRAND DUC, LES AILES DU SPHINX Bédarieux 18 juin 2026