ATELIER LA MAUVAISE BLAGUE, JEUX D’ENQUÊTE Bédarieux
ATELIER LA MAUVAISE BLAGUE, JEUX D’ENQUÊTE Bédarieux mercredi 17 juin 2026.
Bédarieux
ATELIER LA MAUVAISE BLAGUE, JEUX D’ENQUÊTE
19 bis avenue tarroux Bédarieux Hérault
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-17
fin : 2026-06-17
Date(s) :
2026-06-17
Médiathèque Max Rouquette de Bédarieux
Saurez-vous fouiller les indices, croiser les témoignages pour percer le mystère d’une
blague devenue cauchemar ? À travers l’enquête, chacun découvre que sur les réseaux, un simple geste peut tout faire basculer et que la frontière entre plaisanterie et violence est parfois plus fine qu’un clic.
Sur inscription, à partir de 10 ans, avec Jeux2mô
Médiathèque Max Rouquette de Bédarieux
Saurez-vous fouiller les indices, croiser les témoignages pour percer le mystère d’une
blague devenue cauchemar ? À travers l’enquête, chacun découvre que sur les réseaux, un simple geste peut tout faire basculer et que la frontière entre plaisanterie et violence est parfois plus fine qu’un clic.
Sur inscription, à partir de 10 ans, avec Jeux2mô .
19 bis avenue tarroux Bédarieux 34600 Hérault Occitanie +33 4 67 95 99 70 mediatheque@bedarieux.fr
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English :
Max Rouquette Media Library, Bédarieux
Can you find the clues, cross-reference the stories and unravel the mystery of a joke turned nightmare?
a joke turned into a nightmare? As you investigate, you’ll discover that a simple gesture on the Internet can change everything and that the line between a joke and violence is sometimes thinner than a click.
Registration required, ages 10 and up, with Jeux2mô
L’événement ATELIER LA MAUVAISE BLAGUE, JEUX D’ENQUÊTE Bédarieux a été mis à jour le 2026-06-08 par 34 OFFICE DE TOURISME DU GRAND ORB
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