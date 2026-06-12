Bédarieux

ATELIER LA MAUVAISE BLAGUE, JEUX D’ENQUÊTE

19 bis avenue tarroux Bédarieux Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-17

fin : 2026-06-17

Date(s) :

2026-06-17

Médiathèque Max Rouquette de Bédarieux

Saurez-vous fouiller les indices, croiser les témoignages pour percer le mystère d’une

blague devenue cauchemar ? À travers l’enquête, chacun découvre que sur les réseaux, un simple geste peut tout faire basculer et que la frontière entre plaisanterie et violence est parfois plus fine qu’un clic.

Sur inscription, à partir de 10 ans, avec Jeux2mô

Médiathèque Max Rouquette de Bédarieux

Saurez-vous fouiller les indices, croiser les témoignages pour percer le mystère d’une

blague devenue cauchemar ? À travers l’enquête, chacun découvre que sur les réseaux, un simple geste peut tout faire basculer et que la frontière entre plaisanterie et violence est parfois plus fine qu’un clic.

Sur inscription, à partir de 10 ans, avec Jeux2mô .

19 bis avenue tarroux Bédarieux 34600 Hérault Occitanie +33 4 67 95 99 70 mediatheque@bedarieux.fr

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English :

Max Rouquette Media Library, Bédarieux

Can you find the clues, cross-reference the stories and unravel the mystery of a joke turned nightmare?

a joke turned into a nightmare? As you investigate, you’ll discover that a simple gesture on the Internet can change everything and that the line between a joke and violence is sometimes thinner than a click.

Registration required, ages 10 and up, with Jeux2mô

L’événement ATELIER LA MAUVAISE BLAGUE, JEUX D’ENQUÊTE Bédarieux a été mis à jour le 2026-06-08 par 34 OFFICE DE TOURISME DU GRAND ORB