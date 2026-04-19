Écoute ta Mer ! #3 – Contamination chimique du milieu marin : c’est grave docteur ? Les Copains d’Abord Nantes

Date et horaire de début et de fin : 2026-04-29 19:00 – 20:00

Gratuit : oui Inscription recommandée L’événement est gratuit mais l’inscription est fortement conseillée? car les places sont limitées. Inscription sur my.weezevent.com La rencontre démarrera à 19h, mais prévoyez d’arriver un peu en avance car le service se fait au bar au rez-de-chaussée. Ensuite, vous pourrez monter directement à l’étage avec vos consommations (grignotages autorisés !) et vous installer tranquillement. Plus de billet disponible ? Tentez votre chance le jour J, nous gardons quelques sièges en plus ! Tout public

Ecoute ta Mer ! – Cycle de rencontres scientifiques conviviales organisées par Ifremer et Presse Océan L’Ifremer et Presse Océan poursuivent leur partenariat et leur série de rencontres entre scientifiques et grand public à Nantes pour une troisième édition d’Écoute ta mer ! Le concept ? Discuter de sciences océaniques avec des citoyens dans des lieux sociaux vivants et conviviaux, en toute simplicité, dans un climat d’échange et de confiance. Pour cette troisième rencontre, deux scientifiques de l’Ifremer aborderont le sujet de la contamination chimique du milieu marin. D’où viennent ces substances ? Comment se retrouvent-elles dans l’océan ? Quels impacts peuvent-elles avoir sur les organismes marins… et sur nous ? Et si la science était bien plus accessible qu’elle ne le semble de prime abord ? Et s’il n’y avait pas de « question bête » ?Venez échanger librement avec les scientifiques, autour d’un verre, dans une ambiance conviviale et ouverte à toutes et tous.

Les Copains d’Abord Nantes 44000

https://www.echosciences-nantesmetropole.fr/evenements/ecoute-ta-mer



Afficher la carte du lieu Les Copains d’Abord et trouvez le meilleur itinéraire

