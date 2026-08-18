Écouter les aubes du monde Médiathèque Ormédo – Orvault Orvault

Informations pratiques

Date et horaire de début et de fin : 2026-11-06 20:00 – 21:30

Gratuit : oui Vendredi 6 novembre · 20h · durée 1h15 · Ormédo · tout public · sur réservation au 02 51 78 98 60 Tout public

Avec l’audio-naturaliste Fernand DeroussenLe festival Nature nomade se déroulera les 6, 7 et 8 novembre au château des Ducs de Bretagne à Nantes et dans différents lieux de Loire-Atlantique. Il fera étape à la médiathèque Ormédo le vendredi 6 novembre, avec l’audio-naturaliste Fernand Deroussen. Depuis quarante ans, il collecte les sons du monde. Chaque paysage, chaque heure de la journée, cet audio-naturaliste le documente consciencieusement, effectuant un travail de montage qui magnifie les sons et les ambiances. Cette fois, il ouvre son audiothèque aux curieuses et curieux pour les emmener écouter les aubes, sur tous les continents. Chaque récit décrit l’ambiance avec précision et sensibilité pour une immersion totale.Vendredi 6 novembre · 20h · durée 1h15 · Ormédo · tout public · sur réservation au 02 51 78 98 60

Médiathèque Ormédo – Orvault Bourg/Secteur rural Orvault 44700

02 51 78 98 60 http://www.bibliotheques-orvault.fr/ reseaubibliotheques@mairie-orvault.fr 02 51 78 98 60



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