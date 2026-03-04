Écoutons des histoires en langues du monde, Bibliothèque de la Grand’Mare, Rouen

Écoutons des histoires en langues du monde 24 – 28 mars Bibliothèque de la Grand’Mare Seine-Maritime

Gratuit, sur inscription

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-03-24T14:00:00+01:00 – 2026-03-24T23:59:59+01:00

Fin : 2026-03-28T00:00:00+01:00 – 2026-03-28T18:00:00+01:00

Pour célébrer les langues du monde, les bibliothèques du Châtelet et de la Grand’Mare vous propose d’écouter des langues du monde. Durant la semaine des langues vivantes du 23 au 28 mars, vous pourrez demander à utiliser sur place une Bookinou. Cette boîte à histoire vous permettra d’écouter des histoires en langue du monde.

