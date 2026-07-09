Ecran sous les étoiles cinéma en plein air à l’Alhambra Jardin de la Villa Mistral, 122 plage de l’Estaque – Marseille 16e Arrondissement

jeudi 9 juillet 2026 · Jardin de la Villa Mistral, 122 plage de l’Estaque - · Marseille 16e Arrondissement

Informations pratiques

Marseille 16e Arrondissement

Ecran sous les étoiles cinéma en plein air à l’Alhambra

Jeudi 9 juillet 2026 à partir de 20h30 et à partir de 22h.

20h30 Rencontre et échange avec Robert Guédiguian Comment accorder nos désirs esthétiques à l’urgence de renverser l’esprit du temps ?



22h À L’ATTAQUE, film de Robert Guédiguian, France. 2000. 1h30

avec Ariane Ascaride, Jacques Boudet.

Vendredi 10 juillet 2026 à partir de 21h30.

MICHAEL, film de Antoine Fuqua, États-Unis. 2026. 1h56.

Jeudi 16 juillet 2026 à partir de 21h30.

TOY STORY 5, film d’animation de Andrew Stanton et McKenna Harris, États-Unis. 2026. 1h42. Jardin de la Villa Mistral, 122 plage de l’Estaque – Différents lieux Marseille 16e Arrondissement Bouches-du-Rhône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-09 21:30:00

fin : 2026-07-16

Date(s) :

2026-07-09 2026-07-10 2026-07-16

Nouvelle édition de cinéma en plein air.

Nouvelle édition de cinéma en plein air.



Programmées à la tombée de la nuit, généralement à partir de 21h30, les séances sont organisées en partenariat avec les structures et associations qui collaborent avec l’Alhambra tout au long de l’année. Elles sont souvent précédées de temps d’échange, d’animations ou de moments de convivialité, tels que des repas partagés ou des rendez-vous festifs. Ces projections viennent ainsi clôturer les actions menées en partenariat avec les acteurs éducatifs, sociaux et associatifs du territoire.



Première séance le 9 juillet dans le jardin de la Villa Mistral à l’Estaque en présence de Robert Guédiguian .

Jardin de la Villa Mistral, 122 plage de l’Estaque – Différents lieux Marseille 16e Arrondissement 13016 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur cinema.alhambra13@orange.fr

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English :

New edition of the outdoor film festival.

L’événement Ecran sous les étoiles cinéma en plein air à l’Alhambra Marseille 16e Arrondissement a été mis à jour le 2026-07-06 par Office Métropolitain de tourisme et des congrès de Marseille