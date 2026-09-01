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AGENDA · Cassagnabère-Tournas

ÉCRIRE, LIRE, CONTER LA PISTOUFLERIE Cassagnabère-Tournas

samedi 19 septembre 2026 · LA PISTOUFLERIE · Cassagnabère-Tournas

ÉCRIRE, LIRE, CONTER LA PISTOUFLERIE Cassagnabère-Tournas

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
samedi 19 septembre 2026
Heure de début
16:00:00
Lieu
LA PISTOUFLERIE
Adresse
120-112 Le village
Ville
31420 Cassagnabère-Tournas
Département
Haute-Garonne
Tarif

Cassagnabère-Tournas

ÉCRIRE, LIRE, CONTER

LA PISTOUFLERIE 120-112 Le village Cassagnabère-Tournas Haute-Garonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19 16:00:00
fin : 2026-09-19

Date(s) :
2026-09-19

La Pistouflerie impluse une nouvelle activité entre ses murs.
Vous rêvez d’une (petite) tribune bienveillante pour lire vos textes ? Vous souhaitez partager un passage de ce lire qui vous a touché, transporté, ému ou fait réfléchir ? Vous vous sentez conteur d’histoires ? Vous avez encore au fond de vous cet enfant qui adorait en écouter ? Alors, Lire, Écrire Conter est fait pour vous.
Entrée libre et gratuite   .

LA PISTOUFLERIE 120-112 Le village Cassagnabère-Tournas 31420 Haute-Garonne Occitanie +33 7 83 18 83 95  lapistouflerie@gmail.com

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English :

La Pistouflerie opens its doors to a new activity.

L’événement ÉCRIRE, LIRE, CONTER Cassagnabère-Tournas a été mis à jour le 2026-06-23 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE

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