Éditions et Littératures situées, Maison Julien Gracq,
Éditions et Littératures situées, Maison Julien Gracq, vendredi 18 septembre 2026.
Éditions et Littératures situées Vendredi 18 septembre, 14h00 Maison Julien Gracq Maine-et-Loire
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-18T14:00:00+02:00 – 2026-09-18T18:00:00+02:00
Fin : 2026-09-18T14:00:00+02:00 – 2026-09-18T18:00:00+02:00
Après-midi spéciale édition divisée en plusieurs temps singuliers. Le premier, de 14h à 15h pour une table ronde avec Élisabeth Daldoul de chez Elyzad et Pierre Pascual de chez Sélénite. La modération sera assurée par Henri Landré. Pierre Pascual s’adonnera ensuite à un atelier centré sur l’édition indépendante de 15h à 16h. Une table ronde prendra à nouveau place à la suite de l’atelier de 16h à 17h avec Yamen Manaï et Émilienne Malfatto.
Maison Julien Gracq 1 rue du Grenier à sel 49410 Saint-Florent-le-Vieil Maine-et-Loire Pays de la Loire 0241197355 https://maisonjuliengracq.fr/ La Maison Julien Gracq est un lieu de vie, « de repos et de travail » comme Julien Gracq le souhaitait et l’a écrit dans son testament.
Après-midi spéciale édition divisée en plusieurs temps singuliers. Le premier, de 14h à 15h pour une table ronde avec Élisabeth Daldoul de chez Elyzad et Pierre Pascual de chez Sélénite. La sera par…
©Maison Julien Gracq
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