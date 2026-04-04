EDOUARD DELOIGNON PALAIS DES CONGRES DU FUTUROSCOPE Chasseneuil Du Poitou
EDOUARD DELOIGNON PALAIS DES CONGRES DU FUTUROSCOPE Chasseneuil Du Poitou samedi 15 janvier 2028.
EDOUARD DELOIGNON Début : 2028-01-15 à 20:30. Tarif : – euros.
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PALAIS DES CONGRES DU FUTUROSCOPE . 86360 Chasseneuil Du Poitou 86
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