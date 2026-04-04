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EDOUARD DELOIGNON PALAIS DES CONGRES DU FUTUROSCOPE Chasseneuil Du Poitou

EDOUARD DELOIGNON PALAIS DES CONGRES DU FUTUROSCOPE Chasseneuil Du Poitou

EDOUARD DELOIGNON PALAIS DES CONGRES DU FUTUROSCOPE Chasseneuil Du Poitou samedi 15 janvier 2028.

Lieu : PALAIS DES CONGRES DU FUTUROSCOPE

Adresse : .

Ville : 86360 Chasseneuil Du Poitou

Département : 86

Début : 2028-01-15

Fin : 2028-01-15

Heure de début : 20:30

EDOUARD DELOIGNON Début : 2028-01-15 à 20:30. Tarif : – euros.

Pour obtenir votre billet, le mieux est d’aller sur le site de l’organisateur ou du lieu afin d’obtenir le meilleur tarif.

PALAIS DES CONGRES DU FUTUROSCOPE . 86360 Chasseneuil Du Poitou 86

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