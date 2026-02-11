EDOUARD DELOIGNON ZENITH DE PAU Pau

EDOUARD DELOIGNON

ZENITH DE PAU Rue Suzanne Bacarisse Pau Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 39 – 39 – 39 EUR

Début : 2028-01-14

fin : 2028-01-14

2028-01-14

Edouard Deloignon grandira plus tard

J’ai toujours eu cette sensation d’être un peu décalé par rapport aux autres, plus j’avance dans la vie et plus ça se vérifie.

Vous savez quoi? J’ai décidé que c’était ok.

Et si on ne prenait pas les choses au sérieux ?

Avec son énergie, son talent et sa répartie, Edouard vous propose une expérience unique. 1h30 de lâcher prise, pour rire… ensemble !

Edouard Deloignon est LA nouvelle star de l’humour et cumule plus de 150 millions de vues avec ses vidéos.

Auteur: Edouard Deloignon, Jonathan Demayo

Metteur en scène Nicolas Vital

A partir de 16 ans .

ZENITH DE PAU Rue Suzanne Bacarisse Pau 64000 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 80 77 50 billetzenith@pau-evenements.fr

