Edouard Ferlet Pianoïd

Avenue de Bel air Issoudun Indre

Tarif : 20 – 20 – EUR

20

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-17 20:30:00

fin : 2026-03-17 21:55:00

Date(s) :

2026-03-17

Piano silent, piano disklavier

Pianiste de jazz rompu à toutes sortes d’expériences, Edouard Ferlet s’offre un nouveau pas de côté avec Pianoïd. Associant un piano mécanique à son piano à queue, il croise habilement jazz, musique contemporaine et pop.

Grâce à un dispositif qui consiste à superposer, via un logiciel, les notes d’un piano mécanique à celles de son piano, Edouard Ferlet peut ainsi créer des compositions pour piano double. Cette combinaison augmentée lui ouvre des champs d’expérimentation entre composition et improvisation, complexité et simplicité, humain et mécanique.

Le musicien nous embarque alors dans un voyage musical technologique et orchestral où il délivre des paysages sonores à la matière riche, onirique et profondément originale. 20 .

Avenue de Bel air Issoudun 36100 Indre Centre-Val de Loire +33 2 54 21 66 13

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Piano silent, piano disklavier

L’événement Edouard Ferlet Pianoïd Issoudun a été mis à jour le 2026-01-24 par OT Pays d’Issoudun