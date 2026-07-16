Egaré et merde aux sapins, ADEC / Maison du Théâtre amateur, Rennes

Informations pratiques

Egaré et merde aux sapins Vendredi 16 octobre, 20h30 ADEC / Maison du Théâtre amateur Ille-et-Vilaine

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-10-16T20:30:00+02:00 – 2026-10-16T22:00:00+02:00

Fin : 2026-10-16T20:30:00+02:00 – 2026-10-16T22:00:00+02:00

Une création de la troupe.

Monsieur Y est au bout du rouleau. Il travaille trop. Toujours entre deux trains. Et avec Madame Y… Quelle fatigue ! Monsieur Y s’endort sur un quai de la gare de Dijon. Et plonge ! Plonge si profondément qu’il va croiser des médecins lapins, des veuves disco, des parachutistes sidérés, la Famille Royale des Poissons des Grands Fonds et la terrible Madame K ! Réveillez-vous, Monsieur Y ! Votre train entre en gare. Enfin.

ADEC / Maison du Théâtre amateur 45 Rue Papu, Rennes, France Rennes 35000 Bourg l’Évesque – La Touche – Moulin du Comte Ille-et-Vilaine Bretagne [{« type »: « link », « value »: « https://www.helloasso.com/associations/adec-maison-du-theatre-amateur/evenements/egare-et-merde-aux-sapins-ven-16-oct-a-20h30 »}, {« type »: « email », « value »: « contact@adec-theatre-amateur.fr »}, {« type »: « phone », « value »: « 02 99 33 20 01 »}]

Monsieur Y est au bout du rouleau. Il travaille trop. Toujours entre deux trains. Et avec Madame Y… Quelle fatigue ! Monsieur Y s’endort sur un quai de la gare de Dijon. Et plonge !

Adec