Parc en jeux – 16 juillet 2026 Square de Villeneuve Rennes Jeudi 16 juillet, 10h30 Ille-et-Vilaine

Parc en jeux – Cet été à Rennes – 16 juillet 2026

Une journée dédiée au jeu : jeux de plateau & société, jeux sportifs, ludomobile…Au parc Villeneuve, de 10h à 17h30

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2026-07-16T10:30:00.000+02:00

Fin : 2026-07-16T17:30:00.000+02:00

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Square de Villeneuve 20 Rue de Villeneuve, 35000 Rennes Sud-Gare Rennes 35032 Ille-et-Vilaine



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