Parc en jeux – 16 juillet 2026 Square de Villeneuve Rennes
Parc en jeux – 16 juillet 2026 Square de Villeneuve Rennes jeudi 16 juillet 2026.
Parc en jeux – 16 juillet 2026 Square de Villeneuve Rennes Jeudi 16 juillet, 10h30 Ille-et-Vilaine
Parc en jeux – Cet été à Rennes – 16 juillet 2026
Une journée dédiée au jeu : jeux de plateau & société, jeux sportifs, ludomobile…Au parc Villeneuve, de 10h à 17h30
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :
Début : 2026-07-16T10:30:00.000+02:00
Fin : 2026-07-16T17:30:00.000+02:00
1
Square de Villeneuve 20 Rue de Villeneuve, 35000 Rennes Sud-Gare Rennes 35032 Ille-et-Vilaine
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
À voir aussi à Rennes (Ille-et-Vilaine)
- L’Ours et la Diva Le Bacchus Rennes 26 mai 2026
- Le festival Nomadanse revient du 27 mai au 7 juin GARAGE Rennes 27 mai 2026
- Séminaire externe – Rebecca Heald, Université de Californie, Berkeley Salle Archipel des Glénan – Bâtiment 4 – IGDR – Campus Santé Villejean – Université de Rennes Rennes 27 mai 2026
- Mon Mégot Où Il Faut. Dépolluons notre espace partagé ! Place Sarah Bernhardt Rennes 27 mai 2026
- Découverte du cyanotype à Maison Marbeuf Maison Marbeuf Rennes 27 mai 2026