Parc en jeux – 16 juillet 2026, Square de Villeneuve, Rennes
Parc en jeux – 16 juillet 2026, Square de Villeneuve, Rennes jeudi 16 juillet 2026.
Parc en jeux – 16 juillet 2026 Jeudi 16 juillet, 10h30 Square de Villeneuve Ille-et-Vilaine
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-07-16T10:30:00+02:00 – 2026-07-16T17:30:00+02:00
Fin : 2026-07-16T10:30:00+02:00 – 2026-07-16T17:30:00+02:00
Une journée dédiée au jeu : jeux de plateau & société, jeux sportifs, ludomobile…Au parc Villeneuve, de 10h à 17h30
Square de Villeneuve 20 Rue de Villeneuve, 35000 Rennes Rennes 35032 Sud-Gare Ille-et-Vilaine Bretagne
Parc en jeux – Cet été à Rennes – 16 juillet 2026
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