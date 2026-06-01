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Parc en jeux – 16 juillet 2026, Square de Villeneuve, Rennes

Parc en jeux – 16 juillet 2026, Square de Villeneuve, Rennes

Parc en jeux – 16 juillet 2026, Square de Villeneuve, Rennes jeudi 16 juillet 2026.

Lieu : Square de Villeneuve

Adresse : 20 Rue de Villeneuve, 35000 Rennes

Ville : 35032 Rennes

Département : Ille-et-Vilaine

Début : jeudi 16 juillet 2026

Fin : jeudi 16 juillet 2026

Parc en jeux – 16 juillet 2026 Jeudi 16 juillet, 10h30 Square de Villeneuve Ille-et-Vilaine

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-07-16T10:30:00+02:00 – 2026-07-16T17:30:00+02:00
Fin : 2026-07-16T10:30:00+02:00 – 2026-07-16T17:30:00+02:00

Une journée dédiée au jeu : jeux de plateau & société, jeux sportifs, ludomobile…Au parc Villeneuve, de 10h à 17h30

Square de Villeneuve 20 Rue de Villeneuve, 35000 Rennes Rennes 35032 Sud-Gare Ille-et-Vilaine Bretagne
Parc en jeux – Cet été à Rennes – 16 juillet 2026

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