Parc en jeux – 16 juillet 2026, Square de Villeneuve, Rennes

Parc en jeux – 16 juillet 2026 Jeudi 16 juillet, 10h30 Square de Villeneuve Ille-et-Vilaine

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-07-16T10:30:00+02:00 – 2026-07-16T17:30:00+02:00

Fin : 2026-07-16T10:30:00+02:00 – 2026-07-16T17:30:00+02:00

Une journée dédiée au jeu : jeux de plateau & société, jeux sportifs, ludomobile…Au parc Villeneuve, de 10h à 17h30

Square de Villeneuve 20 Rue de Villeneuve, 35000 Rennes Rennes 35032 Sud-Gare Ille-et-Vilaine Bretagne

Parc en jeux – Cet été à Rennes – 16 juillet 2026