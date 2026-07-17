Église circulaire en béton armé de Georges-Henri Pingusson, Église Saint-Maximin, Boust

Informations pratiques

Église circulaire en béton armé de Georges-Henri Pingusson 19 et 20 septembre Église Saint-Maximin Moselle

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Béton, lumière, modernité : cette église étonne par son architecture audacieuse signée Pingusson. Lors d’une visite commentée, explorez ce lieu unique des années 1960, ponctué de vitraux colorés, d’un campanile isolé et d’œuvres d’art sacré. Un patrimoine rare au cœur du pays mosellan.

Église Saint-Maximin 98 Rue Saint-Maximin, 57570 Boust, France Boust 57570 Moselle Grand Est Église reconstruite de 1958 à 1963, au titre des dommages de guerre, par l’architecte Georges-Henri Pingusson, en collaboration avec l’architecte Paul Aynes. Elle est située à 700 mètres de l’église endommagée lors des combats de 1940, dont subsiste une tour romane. L’édifice de Georges-Henri Pingusson, construit en béton armé, se caractérise par son plan en rotonde, sa couverture en terrasse et son campanile indépendant. La statue du Christ ainsi que le crucifix de bronze sont réalisés par Lambert-Rucki, le vitrail du baptistère par Martin Granel , le vitrail du tympan a été dessiné par Pierre Bozzolini.

Béton, lumière, modernité : cette église étonne par son architecture audacieuse signée Pingusson. Lors d’une visite commentée, explorez ce lieu unique des années 1960, ponctué de vitraux colorés, et…

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