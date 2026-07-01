Poste d’observation de la ligne Maginot au nord mosellan, Observatoire Ligne Maginot, Boust

Informations pratiques

Poste d’observation de la ligne Maginot au nord mosellan 19 et 20 septembre Observatoire Ligne Maginot Moselle

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Visite guidée d’un ancien observatoire militaire intégré à la ligne Maginot. Cet ouvrage du secteur fortifié de Thionville était destiné à renseigner l’artillerie du gros ouvrage de Soetrich. Découvrez ses deux cloches blindées d’origine, dont une à vision périscopique.

Observatoire Ligne Maginot 57570 Boust Boust 57570 Moselle Grand Est +33(0)686704608 http://www.usselskirch.net L’observatoire de Boust appartenait au sous-secteur d’Hettange-Grande du secteur fortifié de Thionville de la ligne Maginot et renseignait le gros ouvrage ouvrage de Soetrich. Il était équipé d’une cloche GFM (guetteur fusil mitrailleur) et d’une cloche observatoire à vision périscopique. Son équipage était constitué d’un officier et de dix soldats.

Visite guidée d’un ancien observatoire militaire intégré à la ligne Maginot. Cet ouvrage du secteur fortifié de Thionville était destiné à renseigner l’artillerie du gros ouvrage de Soetrich. ses une…

© Observatoire de la ligne Maginot