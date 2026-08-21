Église Notre-Dame-de-Bon-Port, Église Notre-Dame-du-Bon-Port, Nantes

Informations pratiques

Église Notre-Dame-de-Bon-Port Samedi 19 septembre, 14h30 Église Notre-Dame-du-Bon-Port Loire-Atlantique

Renseignements au 06 03 49 10 56.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T14:30:00+02:00 – 2026-09-19T16:00:00+02:00

Fin : 2026-09-19T14:30:00+02:00 – 2026-09-19T16:00:00+02:00

Visites commentées : venez découvrir l’histoire de l’édifice et du quartier ainsi que la splendeur du programme décoratif de l’église.

Proposé par la paroisse Notre-Dame de Nantes

Église Notre-Dame-du-Bon-Port Place du Sanitat, 44100 Nantes, France Nantes 44100 Centre-Ville Loire-Atlantique Pays de la Loire 0240698558

Visites commentées : venez découvrir l’histoire de l’édifice et du quartier ainsi que la splendeur du programme décoratif de l’église.

© Ville de Nantes