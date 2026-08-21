Église Notre-Dame-de-Bon-Port, Église Notre-Dame-du-Bon-Port, Nantes
samedi 19 septembre 2026 · Église Notre-Dame-du-Bon-Port · Nantes
Informations pratiques
Église Notre-Dame-de-Bon-Port Samedi 19 septembre, 14h30 Église Notre-Dame-du-Bon-Port Loire-Atlantique
Renseignements au 06 03 49 10 56.
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T14:30:00+02:00 – 2026-09-19T16:00:00+02:00
Fin : 2026-09-19T14:30:00+02:00 – 2026-09-19T16:00:00+02:00
Visites commentées : venez découvrir l’histoire de l’édifice et du quartier ainsi que la splendeur du programme décoratif de l’église.
Proposé par la paroisse Notre-Dame de Nantes
Église Notre-Dame-du-Bon-Port Place du Sanitat, 44100 Nantes, France Nantes 44100 Centre-Ville Loire-Atlantique Pays de la Loire 0240698558
Visites commentées : venez découvrir l’histoire de l’édifice et du quartier ainsi que la splendeur du programme décoratif de l’église.
© Ville de Nantes
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