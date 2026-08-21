Église Notre Dame de la Miséricorde, Église Notre-Dame-de-la-Miséricorde, Ars-sur-Formans

Informations pratiques

Église Notre Dame de la Miséricorde 19 et 20 septembre Église Notre-Dame-de-la-Miséricorde Ain

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T09:00:00+02:00 – 2026-09-19T11:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T13:30:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Œuvre de Pierre Pinsard, labellisée Architecture contemporaine remarquable et récemment inscrite au titre des monuments historiques ( le 24.06.2025).

Église Notre-Dame-de-la-Miséricorde 574 rue Jean Marie Vianney, 01480 Ars-sur-Formans, France Ars-sur-Formans 01480 Ain Auvergne-Rhône-Alpes 0474081717 https://ars-trevoux.com/decouvrir/de-belles-surprises/monumentales-pepites/eglise-notre-dame-de-la-misericorde/ Située au sud de la basilique, l’église Notre-Dame-de-la-Miséricorde est également appelée « crypte souterraine ». Elle a deux côtés enterrés (ouest et nord) et les deux autres (sud et est) donnent sur un espace ouvert servant de parc, en contrebas de la

Œuvre de Pierre Pinsard, labellisée Architecture contemporaine remarquable et récemment inscrite au titre des monuments historiques ( le 24.06.2025).

©P.LEMAITRE