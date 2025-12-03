Église Notre-Dame de l’Assomption, Église Notre-Dame de l’Assomption, Lambesc
samedi 19 septembre 2026 · Église Notre-Dame de l'Assomption · Lambesc
Informations pratiques
Église Notre-Dame de l’Assomption 19 et 20 septembre Église Notre-Dame de l’Assomption Bouches-du-Rhône
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:30:00+02:00
Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:30:00+02:00
Élevée de 1700 à 1741 sur les plans de l’architecte provençal Jean Vallon, Notre-Dame de l’Assomption a été construite sur l’emplacement d’une église datant du XIIIe siècle et du château de Saint-Eldrad. Avec son dôme et sa façade pyramidale, son architecture rappelle le style italien de la fin de la Renaissance.
Église Notre-Dame de l’Assomption Place des Poilus, 13410 Lambesc, France Lambesc 13410 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur https://paroisses-aixarles.fr/lambesc-rognes-st-cannat
Élevée de 1700 à 1741 sur les plans de l’architecte provençal Jean Vallon, Notre-Dame de l’Assomption a été construite sur l’emplacement d’une église datant du XIIIe siècle et du château de Avec son…
©Ville de Lambesc
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