Église Notre-Dame d’Hautefage-la-Tour – visite libre, Église Notre-Dame, Hautefage-la-Tour

Informations pratiques

Église Notre-Dame d’Hautefage-la-Tour – visite libre 19 et 20 septembre Église Notre-Dame Lot-et-Garonne

Gratuit.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T09:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T09:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Classée au titre des Monuments historiques, l’église Notre-Dame a fait l’objet d’une restauration complète ces dernières années. Contemporaine de la tour épiscopale édifiée par le cardinal Leonardo della Rovere, elle a été construite au-dessus d’une source réputée miraculeuse. Autrefois, ce sanctuaire constituait un important lieu de pèlerinage, très fréquenté par les fidèles.

Église Notre-Dame 1460 Route de Rocayren 47340 Hautefage-la-Tour Hautefage-la-Tour 47340 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine L’église date de la fin du XVe siècle-début du XVIe siècle. Le presbytère date des 17e et XVIIIe siècles. La nef se compose de deux travées presque carrées, voûtées sur croisées d’ogives. Le choeur se termine par une abside à pans coupés. Les retombées se font en pénétration sur deux colonnes engagées dont le chapiteau est à peine indiqué. L’entrée se fait par un portail divisé en deux par un meneau. Le tympan était décoré d’armoiries qui ont été mutilées et surmonté d’un motif que vient couper un toit en appentis formant porche. L’église a conservé sa charpente primitive. Le presbytère, attenant à l’église, comporte un niveau de commun, un d’habitation et un de comble, organisé autour de la cour. Les pièces d’habitation sont desservies par une galerie en L formée d’arcades maçonnées et de poteaux de bois.

L’église Notre-Dame, classée Monument historique a été entièrement restaurée récemment. Sa construction est contemporaine de celle de la tour épiscopale édifiée par le cardinal Leonardo della Rovere.…

©CAGV, Pays d’art et d’histoire