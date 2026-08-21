Église Saint-Just d’Hautefage-la-Tour – visite libre, Église Saint-Just, Hautefage-la-Tour

Informations pratiques

Église Saint-Just d’Hautefage-la-Tour – visite libre 19 et 20 septembre Église Saint-Just Lot-et-Garonne

Gratuit.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T09:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T09:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Inscrite au titre des Monuments historiques, l’église Saint-Just présente des éléments de style roman tout en ayant connu de nombreuses transformations au fil des siècles. Elle a notamment été remaniée aux XVIe et XIXe siècles, témoignant de l’évolution de son architecture et de son histoire.

Église Saint-Just Hautefage-la-Tour, 47340 Hautefage-la-Tour, France Hautefage-la-Tour 47340 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine Église romane, remaniée et agrandie au XVe siècle, attenante à un logis épiscopal disparu (résidence des évêques d’Agen). Clocher transformé en tour de défense pendant les guerres de religion. Les voûtes de l’église, partiellement remaniée au cours des années 1880, se sont effondrées en 1971.

Inscrite Monument historique, l’église Saint-Just cet édifice, en partie de style roman, a été remanié à de multiples reprises, notamment aux XVIe et XIXe siècles.

©CAGV, Pays d’art et d’histoire