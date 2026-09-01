Église Prieurale Notre-Dame de Cunault Chânehutte-Trèves-Cunault Gennes-Val-de-Loire

Informations pratiques

Gennes-Val-de-Loire

Église Prieurale Notre-Dame de Cunault

Chânehutte-Trèves-Cunault 3 place Victor Dialand Gennes-Val-de-Loire Maine-et-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19

fin : 2026-09-20

Date(s) :

2026-09-19

Un des chefs-d’œuvre de l’art roman angevin des 11e et 12e siècles, construit par des moines bénédictins.

À ne pas manquer le clocher du 11e siècle, les chapiteaux du 12e siècle, la pietà en pierre polychrome du 16e siècle, les fresques du 15e siècle, le chapier et la châsse reliquaire de Saint-Maxenceul.

Dimanche à 11h : visite guidée par l’Association Tourisme et Culture de Chênehutte-Trêves-Cunault (40 mn)

PRECISIONS HORAIRES

Du samedi 19 au dimanche 20 septembre 2026 le samedi de 14h à 18h. Le dimanche de 10h à 12h et de 14h à 18h. .

Chânehutte-Trèves-Cunault 3 place Victor Dialand Gennes-Val-de-Loire 49350 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 2 41 51 80 04 mairie@gennesvaldeloire.fr

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English :

One of Anjou’s masterpieces of Romanesque art from the 11th and 12th centuries, built by Benedictine monks.

L’événement Église Prieurale Notre-Dame de Cunault Gennes-Val-de-Loire a été mis à jour le 2026-08-13 par SPL SAUMUR VAL DE LOIRE TOURISME