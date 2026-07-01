Église romane Saint Marcel d’Iguerande, Église Saint-Marcel, Iguerande

Informations pratiques

Église romane Saint Marcel d’Iguerande Samedi 19 septembre, 15h00 Église Saint-Marcel Saône-et-Loire

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T15:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:00:00+02:00

Fin : 2026-09-19T15:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:00:00+02:00

Parcours ludique et lectures médiévales récréatives au sein de l’Église Saint Marcel d’Iguerande proposés par le CLIC (Comité Local d’Iguerande pour les sites Clunisiens) et animés par la médiatrice de la Fabrique du Nouveau Monde.

Église Saint-Marcel Montée du Bourg, 71340 Iguerande, France Iguerande 71340 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté

Parcours ludique et lectures médiévales récréatives au sein de l’Église Saint Marcel d’Iguerande proposés par le CLIC (Comité Local d’Iguerande pour les sites Clunisiens)…

© Loic Nicoloso