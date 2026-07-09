UNIDIVERSLE MÉDIAVERS CULTUREL
AGENDA · Iguerande

Musée numérique Voyage en Bretagne ! La Fabrique du Nouveau Monde Iguerande

samedi 8 août 2026 · La Fabrique du Nouveau Monde · Iguerande

Informations pratiques

Début
samedi 8 août 2026
Fin
samedi 8 août 2026
Heure de début
11:00:00
Lieu
La Fabrique du Nouveau Monde
Adresse
45 Grande rue
Ville
71340 Iguerande
Département
Saône-et-Loire
Tarif
Gratuit Gratuit

Iguerande

Musée numérique Voyage en Bretagne !

La Fabrique du Nouveau Monde 45 Grande rue Iguerande Saône-et-Loire

Tarif : – – EUR

Gratuit
Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-08 11:00:00
fin : 2026-08-08 12:00:00

Date(s) :
2026-08-08

Petit diaporama commenté de la nouvelle collection du Musée numérique.
Suivi d’un parcours en autonomie et d’un quiz.
Tout public   .

La Fabrique du Nouveau Monde 45 Grande rue Iguerande 71340 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 9 67 44 35 42  micro-folie@iguerande.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Musée numérique Voyage en Bretagne !

L’événement Musée numérique Voyage en Bretagne ! Iguerande a été mis à jour le 2026-07-09 par Département 71/Direction de l’Attractivité et de la Communication (coordination)

À voir aussi à Iguerande (Saône-et-Loire)