Musée numérique Voyage en Bretagne ! La Fabrique du Nouveau Monde Iguerande

samedi 8 août 2026 · La Fabrique du Nouveau Monde · Iguerande

Informations pratiques

Iguerande

Musée numérique Voyage en Bretagne !

La Fabrique du Nouveau Monde 45 Grande rue Iguerande Saône-et-Loire

Tarif : – – EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-08 11:00:00

fin : 2026-08-08 12:00:00

Date(s) :

2026-08-08

Petit diaporama commenté de la nouvelle collection du Musée numérique.

Suivi d’un parcours en autonomie et d’un quiz.

Tout public .

La Fabrique du Nouveau Monde 45 Grande rue Iguerande 71340 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 9 67 44 35 42 micro-folie@iguerande.fr

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English : Musée numérique Voyage en Bretagne !

L’événement Musée numérique Voyage en Bretagne ! Iguerande a été mis à jour le 2026-07-09 par Département 71/Direction de l’Attractivité et de la Communication (coordination)