Musée numérique Voyage en Bretagne ! La Fabrique du Nouveau Monde Iguerande
samedi 8 août 2026 · La Fabrique du Nouveau Monde · Iguerande
Informations pratiques
Iguerande
Musée numérique Voyage en Bretagne !
La Fabrique du Nouveau Monde 45 Grande rue Iguerande Saône-et-Loire
Tarif : – – EUR
Gratuit
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-08 11:00:00
fin : 2026-08-08 12:00:00
Date(s) :
2026-08-08
Petit diaporama commenté de la nouvelle collection du Musée numérique.
Suivi d’un parcours en autonomie et d’un quiz.
Tout public .
La Fabrique du Nouveau Monde 45 Grande rue Iguerande 71340 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 9 67 44 35 42 micro-folie@iguerande.fr
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English : Musée numérique Voyage en Bretagne !
L’événement Musée numérique Voyage en Bretagne ! Iguerande a été mis à jour le 2026-07-09 par Département 71/Direction de l’Attractivité et de la Communication (coordination)
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