Marty chanson française Folk Espace Jean-Luc Popelin Iguerande

Informations pratiques

Iguerande

Marty chanson française Folk

Espace Jean-Luc Popelin 208 Rue de l’Eglise Iguerande Saône-et-Loire

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Tarif enfant

Tarif enfant

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-02 20:30:00

fin : 2026-10-02 22:30:00

Date(s) :

2026-10-02

Musicien multi-instrumentiste qui a accompagné au fil des années l’artiste française Olivia Ruiz et s’est illustré dans différents projets collectifs

comme Les Croquants, la Varda et Le duo Presque classique. Sur scène, il s’entoure de ses fidèles compagnons de route guitare folk, banjo, mandoline, weissenborn, scie musicale ou ukulélé. Ses chansons sont à la croisée du récit et de la mélodie. Un folk organique aux accents western et old time au service de la chanson française.

Réservation conseillée Places limitées .

Espace Jean-Luc Popelin 208 Rue de l’Eglise Iguerande 71340 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 9 67 44 35 42 fabriqueiguerande@orange.fr

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English : Marty chanson française Folk

L’événement Marty chanson française Folk Iguerande a été mis à jour le 2026-07-29 par MARCIGNY │ OT de Marcigny-Semur | Cat.III