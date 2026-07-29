Marty chanson française Folk Espace Jean-Luc Popelin Iguerande
vendredi 2 octobre 2026 · Espace Jean-Luc Popelin · Iguerande
Informations pratiques
Iguerande
Marty chanson française Folk
Espace Jean-Luc Popelin 208 Rue de l’Eglise Iguerande Saône-et-Loire
Tarif : 0 – 0 – 0 EUR
Tarif enfant
Tarif enfant
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-02 20:30:00
fin : 2026-10-02 22:30:00
Date(s) :
2026-10-02
Musicien multi-instrumentiste qui a accompagné au fil des années l’artiste française Olivia Ruiz et s’est illustré dans différents projets collectifs
comme Les Croquants, la Varda et Le duo Presque classique. Sur scène, il s’entoure de ses fidèles compagnons de route guitare folk, banjo, mandoline, weissenborn, scie musicale ou ukulélé. Ses chansons sont à la croisée du récit et de la mélodie. Un folk organique aux accents western et old time au service de la chanson française.
Réservation conseillée Places limitées .
Espace Jean-Luc Popelin 208 Rue de l’Eglise Iguerande 71340 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 9 67 44 35 42 fabriqueiguerande@orange.fr
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English : Marty chanson française Folk
L’événement Marty chanson française Folk Iguerande a été mis à jour le 2026-07-29 par MARCIGNY │ OT de Marcigny-Semur | Cat.III
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