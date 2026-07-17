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On joue à la Micro-Folie, La Fabrique du Nouveau Monde, Iguerande

samedi 19 septembre 2026 · La Fabrique du Nouveau Monde · Iguerande

On joue à la Micro-Folie, La Fabrique du Nouveau Monde, Iguerande

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
samedi 19 septembre 2026
Lieu
La Fabrique du Nouveau Monde
Adresse
45 grande rue 71340 Iguerande
Ville
71340 Iguerande
Département
Saône-et-Loire

On joue à la Micro-Folie Samedi 19 septembre, 10h30 La Fabrique du Nouveau Monde Saône-et-Loire

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T10:30:00+02:00 – 2026-09-19T12:00:00+02:00
Fin : 2026-09-19T10:30:00+02:00 – 2026-09-19T12:00:00+02:00

Venez participer à un projet d’animation et d’activités ludiques organisé sur le chantier de restauration de la cathédrale Notre-Dame de Paris, visant à sensibiliser le public aux enjeux de la reconstruction et à valoriser ce patrimoine historique emblématique

La Fabrique du Nouveau Monde 45 grande rue 71340 Iguerande Iguerande 71340 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté 09 67 44 35 42 https://lafabriquedunouveaumondeiguerande.c3rb.org/ Tiers lieu ouvert en septembre 2023 au centre du village d’Iguerande (Saône-et-Loire), la Fabrique du Nouveau Monde regroupe la médiathèque communale, une Micro-Folie, un espace de coworking et un accueil touristique. Parking et accès PMR
Jeux sur le chantier de reconstruction de la cathédrale Notre-Dame de Paris.

© Romaric Toussaint, Rebâtir Notre-Dame de Paris

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