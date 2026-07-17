On joue à la Micro-Folie, La Fabrique du Nouveau Monde, Iguerande

Informations pratiques

On joue à la Micro-Folie Samedi 19 septembre, 10h30 La Fabrique du Nouveau Monde Saône-et-Loire

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:30:00+02:00 – 2026-09-19T12:00:00+02:00

Fin : 2026-09-19T10:30:00+02:00 – 2026-09-19T12:00:00+02:00

Venez participer à un projet d’animation et d’activités ludiques organisé sur le chantier de restauration de la cathédrale Notre-Dame de Paris, visant à sensibiliser le public aux enjeux de la reconstruction et à valoriser ce patrimoine historique emblématique

La Fabrique du Nouveau Monde 45 grande rue 71340 Iguerande Iguerande 71340 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté 09 67 44 35 42 https://lafabriquedunouveaumondeiguerande.c3rb.org/ Tiers lieu ouvert en septembre 2023 au centre du village d’Iguerande (Saône-et-Loire), la Fabrique du Nouveau Monde regroupe la médiathèque communale, une Micro-Folie, un espace de coworking et un accueil touristique. Parking et accès PMR

Jeux sur le chantier de reconstruction de la cathédrale Notre-Dame de Paris.

© Romaric Toussaint, Rebâtir Notre-Dame de Paris