Église Saint-Aubin de Trèves Chênehutte-Trèves-Cunault Gennes-Val-de-Loire

Informations pratiques

Gennes-Val-de-Loire

Église Saint-Aubin de Trèves

Chênehutte-Trèves-Cunault 1 Rue d’Enghien Gennes-Val-de-Loire Maine-et-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19 16:00:00

fin : 2026-09-20

Date(s) :

2026-09-19

Datant principalement des 11e et 13e siècle, on prête tout particulièrement attention au bénitier en porphyre du 12e siècle et au gisant de Robert le Maçon qui se trouve à droite près du chœur.

Concert par le trio RAMAGES

Visites libres.

PRECISIONS HORAIRES

Du samedi 19 au dimanche 20 septembre 2026 à partir de 16h. .

Chênehutte-Trèves-Cunault 1 Rue d’Enghien Gennes-Val-de-Loire 49350 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 2 41 51 80 04 mairie@gennesvaldeloire.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Dating mainly from the 11th and 13th centuries, particular attention is paid to the 12th-century porphyry stoup and the recumbent tomb of Robert le Maçon on the right, near the choir.

L’événement Église Saint-Aubin de Trèves Gennes-Val-de-Loire a été mis à jour le 2026-07-26 par SPL SAUMUR VAL DE LOIRE TOURISME