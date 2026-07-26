Église Saint-Aubin de Trèves Chênehutte-Trèves-Cunault Gennes-Val-de-Loire
samedi 19 septembre 2026 · Chênehutte-Trèves-Cunault · Gennes-Val-de-Loire
Informations pratiques
Gennes-Val-de-Loire
Église Saint-Aubin de Trèves
Chênehutte-Trèves-Cunault 1 Rue d’Enghien Gennes-Val-de-Loire Maine-et-Loire
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19 16:00:00
fin : 2026-09-20
Date(s) :
2026-09-19
Datant principalement des 11e et 13e siècle, on prête tout particulièrement attention au bénitier en porphyre du 12e siècle et au gisant de Robert le Maçon qui se trouve à droite près du chœur.
Concert par le trio RAMAGES
Visites libres.
PRECISIONS HORAIRES
Du samedi 19 au dimanche 20 septembre 2026 à partir de 16h. .
Chênehutte-Trèves-Cunault 1 Rue d’Enghien Gennes-Val-de-Loire 49350 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 2 41 51 80 04 mairie@gennesvaldeloire.fr
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English :
Dating mainly from the 11th and 13th centuries, particular attention is paid to the 12th-century porphyry stoup and the recumbent tomb of Robert le Maçon on the right, near the choir.
L’événement Église Saint-Aubin de Trèves Gennes-Val-de-Loire a été mis à jour le 2026-07-26 par SPL SAUMUR VAL DE LOIRE TOURISME
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