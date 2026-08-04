Informations pratiques

Turquant

Église Saint-Aubin de Turquant

Place Saint-Aubin Turquant Maine-et-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19 10:00:00

fin : 2026-09-20 18:30:00

Date(s) :

2026-09-19

Construite au milieu du 12e siècle, l’église présente aujourd’hui majoritairement des parties datant des 15e et 16e siècles.

Les deux bas-reliefs de l’autel du 17e siècle proviennent de l’abbaye de Fontevraud. Lors de la dernière campagne de restauration, l’église se dote de vitraux contemporains ayant pour thème l’évangélisation de l’Anjou. Le lieu possède le Label Églises Accueillantes en l’Anjou.

PRECISIONS HORAIRES

Du samedi 19 au dimanche 20 septembre 2026 de 10h à 18h30. .

Place Saint-Aubin Turquant 49730 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 2 41 38 11 65 mairie@turquant.fr

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English :

Built in the mid-12th century, most of the church’s features date from the 15th and 16th centuries.

L’événement Église Saint-Aubin de Turquant Turquant a été mis à jour le 2026-07-30 par SPL SAUMUR VAL DE LOIRE TOURISME