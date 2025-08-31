Église Saint-Étienne de Saint-Martin-de-la-Place Saint-Martin-de-la-Place Gennes-Val-de-Loire

Informations pratiques

Gennes-Val-de-Loire

Église Saint-Étienne de Saint-Martin-de-la-Place

Saint-Martin-de-la-Place 2-26 rue du Petit-Thouars Gennes-Val-de-Loire Maine-et-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19 08:30:00

fin : 2026-09-20 19:00:00

Date(s) :

2026-09-19

L’église, ancienne chapelle Saint-Étienne, possède un harmonieux clocher du 17e siècle.

Visite libre.

PRECISIONS HORAIRES

Du samedi 19 au dimanche 20 septembre 2026 de 8h30 à 19h. .

Saint-Martin-de-la-Place 2-26 rue du Petit-Thouars Gennes-Val-de-Loire 49350 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 2 41 51 80 04 mairie@gennesvaldeloire.fr

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English :

The church, formerly the chapel of Saint-Étienne, boasts a harmonious 17th-century bell tower.

L’événement Église Saint-Étienne de Saint-Martin-de-la-Place Gennes-Val-de-Loire a été mis à jour le 2026-08-13 par SPL SAUMUR VAL DE LOIRE TOURISME