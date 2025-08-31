Église Saint-Étienne de Saint-Martin-de-la-Place Saint-Martin-de-la-Place Gennes-Val-de-Loire
samedi 19 septembre 2026 · Saint-Martin-de-la-Place · Gennes-Val-de-Loire
Informations pratiques
Gennes-Val-de-Loire
Église Saint-Étienne de Saint-Martin-de-la-Place
Saint-Martin-de-la-Place 2-26 rue du Petit-Thouars Gennes-Val-de-Loire Maine-et-Loire
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19 08:30:00
fin : 2026-09-20 19:00:00
Date(s) :
2026-09-19
L’église, ancienne chapelle Saint-Étienne, possède un harmonieux clocher du 17e siècle.
Visite libre.
PRECISIONS HORAIRES
Du samedi 19 au dimanche 20 septembre 2026 de 8h30 à 19h. .
Saint-Martin-de-la-Place 2-26 rue du Petit-Thouars Gennes-Val-de-Loire 49350 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 2 41 51 80 04 mairie@gennesvaldeloire.fr
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English :
The church, formerly the chapel of Saint-Étienne, boasts a harmonious 17th-century bell tower.
L’événement Église Saint-Étienne de Saint-Martin-de-la-Place Gennes-Val-de-Loire a été mis à jour le 2026-08-13 par SPL SAUMUR VAL DE LOIRE TOURISME
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