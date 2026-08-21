Église Saint-Etienne, Église Saint-Etienne, Frans

Informations pratiques

Église Saint-Etienne 19 et 20 septembre Église Saint-Etienne Ain

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T12:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:00:00+02:00

Cité dès 934 sous le patronage de Saint-Etienne, cet édifice conserve ses parties les plus anciennes, d’époque romane : le portail sud, la cuve baptismale, la nef et la travée sous le clocher, reconstruit en 1861. Le chœur conserve les vestiges de peintures murales du 14e siècle. Différents éléments gothiques viennent agrémenter l’édifice, tel que des lavabos en niche, une armoire eucharistique. L’église possède également un portail gothique flamboyant datant du 15e siècle. L’église a été inscrite au titre des monuments historiques dans sa totalité en 2008. À sa gauche, se trouve un petit édicule de pierre avec une croisette au sommet du toit en bâtière. Cet édifice protège la source de la fontaine Saint Étienne, son eau était autrefois sacralisée par les habitants des environs pour ses bienfaits sur les maladies infectieuses.

Église Saint-Etienne 367 Chem. du Tacot, 01480 Frans, France Frans 01480 Ain Auvergne-Rhône-Alpes La paroisse est citée dans les textes dès 984, implantée, selon la légende, sur le site sacré de Brébonne où coulait une source, toujours présente sous un tabernacle de pierre. La nef rectangulaire est prolongée par une travée carrée séparée de l’abside par un arc triomphal. Une sacristie a été ajoutée, avec un escalier d’accès au clocher. La nef conserve les éléments les plus anciens, dont le portail roman au sud. La travée de choeur conserve un décor peint du XIVe siècle, représentant la tête d’un personnage. D’importantes interventions ont eu lieu au XVe siècle, comme le portail gothique flamboyant de l’entrée ouest. Le clocher à flèche octogonale fut reconstruit par Gaspard Georges en 1861.

Cité dès 934 sous le patronage de Saint-Etienne, cet édifice conserve ses parties les plus anciennes, d’époque romane : le portail sud, la cuve baptismale, la nef et la travée sous le clocher, en Le…

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