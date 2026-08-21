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Sculpture géante sur le plan d’eau de Frans, Plan d’eau de Frans, Frans

samedi 19 septembre 2026 · Plan d'eau de Frans · Frans

Sculpture géante sur le plan d’eau de Frans, Plan d’eau de Frans, Frans

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
dimanche 20 septembre 2026
Lieu
Plan d'eau de Frans
Adresse
170 Imp. des Joncs, 01480 Frans
Ville
01480 Frans
Département
Ain

Sculpture géante sur le plan d’eau de Frans 19 et 20 septembre Plan d’eau de Frans Ain

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T07:00:00+02:00 – 2026-09-19T23:30:00+02:00
Fin : 2026-09-20T07:00:00+02:00 – 2026-09-20T23:30:00+02:00

Cette œuvre d’art, installée sur le plan d’eau durant l’été 2024, a été réalisée par Arnaud Schneider en acier oxydé de réemploi et mesure 6 mètres de hauteur. Cette installation artistique immersive explore la relation entre l’art et la nature, jouant sur la réflexion de l’eau, de la lumière et sur le contraste entre la matérialité de l’œuvre et la fluidité de l’eau.

Plan d’eau de Frans 170 Imp. des Joncs, 01480 Frans Frans 01480 Ain Auvergne-Rhône-Alpes
Cette œuvre d’art, installée sur le plan d’eau durant l’été 2024, a été réalisée par Arnaud Schneider en acier oxydé de réemploi et mesure 6 mètres de hauteur. Cette installation artistique immersive…

©Mairie de Frans

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