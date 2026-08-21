Sculpture géante sur le plan d’eau de Frans, Plan d’eau de Frans, Frans

Informations pratiques

Sculpture géante sur le plan d’eau de Frans 19 et 20 septembre Plan d’eau de Frans Ain

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T07:00:00+02:00 – 2026-09-19T23:30:00+02:00

Fin : 2026-09-20T07:00:00+02:00 – 2026-09-20T23:30:00+02:00

Cette œuvre d’art, installée sur le plan d’eau durant l’été 2024, a été réalisée par Arnaud Schneider en acier oxydé de réemploi et mesure 6 mètres de hauteur. Cette installation artistique immersive explore la relation entre l’art et la nature, jouant sur la réflexion de l’eau, de la lumière et sur le contraste entre la matérialité de l’œuvre et la fluidité de l’eau.

Plan d’eau de Frans 170 Imp. des Joncs, 01480 Frans Frans 01480 Ain Auvergne-Rhône-Alpes

Cette œuvre d’art, installée sur le plan d’eau durant l’été 2024, a été réalisée par Arnaud Schneider en acier oxydé de réemploi et mesure 6 mètres de hauteur. Cette installation artistique immersive…

©Mairie de Frans