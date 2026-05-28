Église Saint-Eutrope, Église Saint-Eutrope, Clermont-Ferrand

Informations pratiques

Église Saint-Eutrope Samedi 19 septembre, 17h00 Église Saint-Eutrope Puy-de-Dôme

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T17:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-19T17:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Implantée dans le plus ancien quartier chrétien de Clermont, cette église de style néo-gothique a été bâtie au XIXe siècle.

Visite guidée par un guide conférencier de la paroisse Notre-Dame-de-Clermont

Église Saint-Eutrope 1 place Saint-Eutrope, 63000 Clermont-Ferrand, France Clermont-Ferrand 63000 Plateau central Puy-de-Dôme Auvergne-Rhône-Alpes La première église bâtie à l’emplacement actuel datait du Ve siècle, et était dédiée à Saint-Étienne. Cette première église subsista jusqu’au VIIIe siècle, puis fut détruite par les invasions normandes. Elle fut aussitôt reconstruite et dédiée à Saint-Patrocle. Cette deuxième construction se maintint jusqu’au XIIe siècle et fit place à un autre édifice qui subsista jusqu’en 1827, date de sa démolition partielle. L’église fut entièrement reconstruite de 1858 à 1862 en pierre de Volvic dans le style gothique proche de celui du XIVe siècle, par l’architecte Imbert. Elle se compose d’une nef de quatre travées flanquée de collatéraux au droit desquelles donnent deux chapelles flanquant le massif occidental ; un transept saillant ; un chœur composé de deux travées droites et d’une abside à trois pans. Les vitraux, dus à Thibault, Champrobert et Chatain ont été installés en 1880. Cet édifice est un exemple régional représentatif du style néo-gothique.

Implantée dans le plus ancien quartier chrétien de Clermont, cette église de style néo-gothique a été bâtie au XIXe siècle.