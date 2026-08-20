Église Saint-Genès les Carmes, Église Saint-Genès les Carmes, Clermont-Ferrand

Informations pratiques

Église Saint-Genès les Carmes Dimanche 20 septembre, 15h00 Église Saint-Genès les Carmes Puy-de-Dôme

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-20T15:00:00+02:00 – 2026-09-20T16:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T15:00:00+02:00 – 2026-09-20T16:00:00+02:00

Visite guidée par un guide-conférencier de la paroisse Notre-Dame de Clermont

Église Saint-Genès les Carmes Rue Neuve-des-Carmes, 63000 Clermont-Ferrand Clermont-Ferrand 63000 Les Bughes Puy-de-Dôme Auvergne-Rhône-Alpes

Visite guidée par un guide-conférencier de la paroisse Notre-Dame de Clermont

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