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Église Saint-Genès les Carmes, Église Saint-Genès les Carmes, Clermont-Ferrand

dimanche 20 septembre 2026 · Église Saint-Genès les Carmes · Clermont-Ferrand

Église Saint-Genès les Carmes, Église Saint-Genès les Carmes, Clermont-Ferrand

Informations pratiques

Début
dimanche 20 septembre 2026
Fin
dimanche 20 septembre 2026
Lieu
Église Saint-Genès les Carmes
Adresse
Rue Neuve-des-Carmes, 63000 Clermont-Ferrand
Ville
63000 Clermont-Ferrand
Département
Puy-de-Dôme

Église Saint-Genès les Carmes Dimanche 20 septembre, 15h00 Église Saint-Genès les Carmes Puy-de-Dôme

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-20T15:00:00+02:00 – 2026-09-20T16:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T15:00:00+02:00 – 2026-09-20T16:00:00+02:00

Visite guidée par un guide-conférencier de la paroisse Notre-Dame de Clermont

Église Saint-Genès les Carmes Rue Neuve-des-Carmes, 63000 Clermont-Ferrand Clermont-Ferrand 63000 Les Bughes Puy-de-Dôme Auvergne-Rhône-Alpes
Visite guidée par un guide-conférencier de la paroisse Notre-Dame de Clermont

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