Église Saint-Genulf Saint-Charles Place de l’Église Gennes-Val-de-Loire

Informations pratiques

Gennes-Val-de-Loire

Église Saint-Genulf Saint-Charles

Place de l’Église Le Thoureil Gennes-Val-de-Loire Maine-et-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19 09:15:00

fin : 2026-09-20 19:00:00

Date(s) :

2026-09-19

Fondée en 1040 puis ruinée par les crues de la Loire, elle fut reconstruite au 19e siècle.

Son clocher barlong du 12e siècle, resté intact, est remarquable. L’intérieur de l’église abrite des vitraux contemporains créés en 2019 par Tahar Ben Jelloun, ainsi qu’un chemin de Croix réalisé en 2021 par l’artiste Raphaële Portier.

Visites libres et panneaux explicatifs.

PRECISIONS HORAIRES

Du samedi 19 au dimanche 20 septembre 2026 de 9h15 à 19h. .

Place de l’Église Le Thoureil Gennes-Val-de-Loire 49350 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 2 41 51 80 04 mairie@gennesvaldeloire.fr

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English :

Founded in 1040 and then ruined by the Loire floods, it was rebuilt in the 19th century.

L’événement Église Saint-Genulf Saint-Charles Gennes-Val-de-Loire a été mis à jour le 2026-08-13 par SPL SAUMUR VAL DE LOIRE TOURISME