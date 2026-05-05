Eglise Saint Gilles, Saint Gilles, rue du 19 Mars 1962. Hennebont, Hennebont

Eglise Saint Gilles Dimanche 28 juin, 13h30 Saint Gilles, rue du 19 Mars 1962. Hennebont Morbihan

Entrée libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-28T13:30:00+02:00 – 2026-06-28T18:00:00+02:00

Fin : 2026-06-28T13:30:00+02:00 – 2026-06-28T18:00:00+02:00

Eglise romane du XIème siècle, habituellement fermée. Visites libres de 13h30 à 18h, visites commentées à 14h et 16h.

Uniquement le dimanche 28 juin.

Saint Gilles, rue du 19 Mars 1962. Hennebont rue du 19 mars 1962 – 56700 – HENNEBONT Hennebont 56700 Morbihan Bretagne

Eglise romane, XIem sciècle, classée M.H. église visite