La petite symphonie expéience équestre et gourmande Rue Victor Hugo Hennebont

Hennebont

La petite symphonie expéience équestre et gourmande

Rue Victor Hugo Haras national d’Hennebont Hennebont Morbihan

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-05 20:30:00

fin : 2026-06-06

Date(s) :

2026-06-05 2026-06-06

La petite symphonie avec cette nouvelle formule, le Haras National d’Hennebont vous propose une expérience équestre et gourmande, à partager en soirée, en famille ou entre amis.

À partir de 19h, vous avez la possibilité de dîner au Haras, dans la cour du Puits ou L’Étrier

À 20h30, laissez-vous embarquer dans un univers vivant et accessible, où se tisse une véritable symphonie entre artistes et chevaux, avec le spectacle équestre. Un moment rare, à la fois spectaculaire et convivial, un défi artistique à ne pas manquer ✨.

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Menu proposé en option à 24 € (en supplément du spectacle)

Viande rôtie sur place (poulet, lard ou porc)

Avec 2 accompagnements au choix ratatouille, gratin dauphinois, pommes de terre rôties, méli-mélo de légumes

Tare de fine aux pommes .

Rue Victor Hugo Haras national d’Hennebont Hennebont 56700 Morbihan Bretagne +33 2 97 89 40 30

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English :

L’événement La petite symphonie expéience équestre et gourmande Hennebont a été mis à jour le 2026-05-05 par ADT 56