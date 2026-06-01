Visite guidée : L’enceinte médiévale d’Hennebont, à la lumière des découvertes archéologiques, Passerelle des forges, rive gauche, Hennebont

Visite guidée : L’enceinte médiévale d’Hennebont, à la lumière des découvertes archéologiques Dimanche 14 juin, 15h00 Passerelle des forges, rive gauche Morbihan

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-14T15:00:00+02:00 – 2026-06-14T16:30:00+02:00

Fin : 2026-06-14T15:00:00+02:00 – 2026-06-14T16:30:00+02:00

Cette visite présente le rôle des diagnostics archéologiques et ses résultats (par sondage ou par archéologie du bâti) menés à Hennebont sur l’enceinte médiévale ces dernières années.

Arpentez les remparts de la Ville-Close, de la porte « d’En-bas » à la porte « d’en-haut » (Broërec), en passant par la découverte de tours révélées et disparues.

Visite guidée inédite par le service valorisation du patrimoine !

Passerelle des forges, rive gauche 56700 Hennebont Hennebont 56700 Morbihan Bretagne

Cette visite présente le rôle des diagnostics archéologiques et ses résultats (par sondage ou par archéologie du bâti) menés à Hennebont sur l’enceinte médiévale ces dernières années.

©JP Ferrand