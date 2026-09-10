Église Saint-Hermeland – Exposition des ornements de l’église, visite et (re)découverte, Eglise Saint-Hermeland, Saint-Herblain

Informations pratiques

Église Saint-Hermeland – Exposition des ornements de l’église, visite et (re)découverte 19 et 20 septembre Eglise Saint-Hermeland Loire-Atlantique

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T19:00:00+02:00 – 2026-09-19T20:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T20:00:00+02:00

Eglise Saint-Hermeland

Place de l’Abbé Chérel

Exposition des ornements de l’église, visite et (re)découverte

>> Samedi 19/09 de 19h à 20h – visite libre

>> Dimanche 20/09 de 14h à 20h – visite libre

>> Dimanche 20/09 de 15h à 16h30 – visite guidée de l’église et son environnement avec commentaire historique

Saint Roch, invoqué contre les maladies contagieuses et Saint Isidore, patron des laboureurs avaient retrouvé leurs couleurs en 2018. En 2024 c’est le tour de deux autres toiles – Le Baptême du Christ et L’Annonciation – et de quatre médaillons, marouflés sur les murs de l’église, d’être restaurés.

Venez découvrir ou redécouvrir l’Eglise Saint-Hermeland, sa voûte peinte et ses œuvres d’arts inscrites en 2014 au titre de monuments historiques.

Eglise Saint-Hermeland place de l’abbé cherel Saint-Herblain 44800 Bourg Centre Loire-Atlantique Pays de la Loire

Eglise Saint-Hermeland

©Ville de Saint-Herblain