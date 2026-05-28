Église Saint-Joseph, Église Saint-Joseph, Clermont-Ferrand

Informations pratiques

Église Saint-Joseph Dimanche 20 septembre, 14h00 Église Saint-Joseph Puy-de-Dôme

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T15:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T15:00:00+02:00

Bâtie entre 1883 et 1897, elle est conçue par les architectes Barnier et Miton et construite au milieu des jardins maraîchers et des vignes. Le projet de style gothique est écarté au bénéfice du style roman. Un terrain trop meuble n’aurait pas permis de réaliser les deux tours de la façade. Le tympan de la porte principale est réalisé par Émile Gourgouillon en 1906 et représente l’Adoration des Mages.

Église Saint-Joseph 1 rue Saint-Joseph, 63000 Clermont-Ferrand, France Clermont-Ferrand 63000 La Pradelle Puy-de-Dôme Auvergne-Rhône-Alpes https://saintluc-clermont.catholique.fr/eglise-saint-joseph L’église est commencée en 1882 par l’architecte Amable Barnier d’après un projet de Jean Teillard, et poursuivie par son gendre Adrien Mitton jusqu’en 1901. Monument néo-roman s’inspirant des édifices romans auvergnats majeurs. Le bâtiment est construit en arkose et en lave de Volvic. Les voûtes reposent sur une ossature métallique. Le programme décoratif, réalisé jusqu’en 1912, est resté inachevé. Sculptures d’Émile Gourgouillon. Vitraux de Gaudin, Chatain, Mailhot et Taureilles. Mosaïques de Gaudin. Ferronneries d’Adrien Mayade et de l’atelier d’André Michelin. Mobilier de boiseries et de sculptures intégré par les architectes dans l’édifice.

Bâtie entre 1883 et 1897, elle est conçue par les architectes Barnier et Miton et construite au milieu des jardins maraîchers et des vignes. Le projet de style gothique est écarté au bénéfice du Un…