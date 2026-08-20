Église Saint-Pierre d’Angrie, église Saint-Pierre, Angrie

Informations pratiques

Église Saint-Pierre d’Angrie Dimanche 20 septembre, 09h00 église Saint-Pierre Maine-et-Loire

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-20T09:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T09:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Venant remplacer l’ ancienne église médiévale, le nouvel édifice est construit de 1869 à 1873. Les statues qui ornent ses chapelles sont classées.

Samedi et Dimanche // 9h à 18h

• Visite libre

• Gratuit

église Saint-Pierre 17, rue de Bellevue 49440 Angrie Angrie 49440 Maine-et-Loire Pays de la Loire Venant remplacer l’ ancienne église, le nouvel édifice est construit de 1869 à 1873 sur les plans de l’ architecte diocésain René-Eugène Dussouchay. La flèche ne fut élevée qu’ en 1890-1891 (entrepreneur : Mathurin Tremblay). Les travaux furent financés en partie par les familles de Lostanges, de Kerautem et Hersart du Buron dont les armes se trouvent aux clefs de voûtes de la nef et aux vitraux du choeur. Les boiseries du choeur et les stalles sont réalisées en 1886 par Rigaud, menuisier à Candé. Les cinq cloches, posées en 1889, sont dues à Astier, fondeur à Nantes.

Église à plan en forme de croix latine, avec clocher-porche dans-oeuvre en façade, nef unique de quatre travées, transept avec chapelles, choeur d’ une travée et abside à cinq pans. Deux travées étroites encadrent l’ élévation du clocher surmonté d’ une flèche octogonale en pierre de tufeau, amortie au quatre angles de la base par quatre clochetons et des édicules sur les faces. Le couvrement est en tufeau supporté par des ogives et des doubleaux de section carrée à deux tores, retombant sur des piliers carrés engagés et flanqués de colonnes. La nef est éclairée par de hautes et étroites fenêtres à arcs brisés ; les bras du transept prennent le jour aux pignons nord et sud par des fenêtres à lancettes jumelées et par les oculus des chapelles rectangulaires situées sur le mur est de chaque bras. Le gros-oeuvre de la nef et du choeur est en moellons de schiste enduit tandis que le clocher et la flèche sont en tufeau de taille. Chapelle latérale droite dédiée à Saint-Joseph ; chapelle latérale gauche dédiée à la Vierge

Venant remplacer l’ ancienne église médiévale, le nouvel édifice est construit de 1869 à 1873. Les statues qui ornent ses chapelles sont classées.

©Mairie d’Angrie