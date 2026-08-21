Église Saint-Pierre de Cassignas – visite libre, Église Saint-Pierre, Cassignas

Informations pratiques

Église Saint-Pierre de Cassignas – visite libre 19 et 20 septembre Église Saint-Pierre Lot-et-Garonne

Gratuit.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T09:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T09:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Cet édifice se distingue par un plan atypique : la nef, construite postérieurement, n’est pas alignée avec le chœur. Ne manquez pas d’observer les modillons sculptés qui ornent le chevet roman, remarquables témoins de l’architecture et du décor de l’époque médiévale.

Église Saint-Pierre Le bourg, 47340 Cassignas Cassignas 47340 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine Seule et dominante sur ce plateau de Serres, une minuscule église romane se cache derrière le parallélépipède d’une extension ultérieure. Accolée au Nord vous verrez une ruine privée. Des modillons sculptés sont à observer sur le chevet d’époque romane.

Édifice de plan atypique : la nef construite ultérieurement n’est pas dans l’axe du chœur.

À l’intérieur, un chœur voûté en cul de four suivi de la croisée d’une amorce de transept voûtée en plein cintre sur des arcs limite outrepassés, posés sur des colonnes à chapiteaux richement ciselés. Ne manquez pas la croix de cimetière.

Cet édifice possède un plan atypique : la nef construite ultérieurement n’est pas dans l’axe du chœur. Des modillons sculptés sont à observer sur le chevet de style roman.

©CAGV, Pays d’art et d’histoire