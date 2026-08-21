Visite de l’église Saint-Jean de Cassignas, Église Saint-Jean, Cassignas

Informations pratiques

Visite de l’église Saint-Jean de Cassignas Dimanche 20 septembre, 15h00 Église Saint-Jean Lot-et-Garonne

Gratuit.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-20T15:00:00+02:00 – 2026-09-20T16:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T15:00:00+02:00 – 2026-09-20T16:00:00+02:00

Partez à la découverte de l’église Saint-Jean de Cassignas lors d’une visite inédite. Cet édifice, caractéristique du Pays de Serres, mêle les vestiges de son architecture romane à de remarquables voûtes d’ogives et de nombreux chapiteaux sculptés. La visite sera également l’occasion de découvrir les récents travaux de restauration qui ont contribué à préserver et à mettre en valeur ce patrimoine.

Église Saint-Jean Les Bourdiels, 47340 Cassignas Cassignas 47340 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine 05 53 71 54 81 https://www.grand-villeneuvois.fr

Lors de cette visite inédite de l’église Saint-Jean à Cassignas, découvrez l’histoire et l’architecture de cet édifice typique du Pays de Serres. Construite à l’origine dans le style roman, l’église…

©CAGV, Pays d’art et d’histoire