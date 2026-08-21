Église Saint-Pierre-les-Minimes, Eglise saint-pierre-les-minimes, Clermont-Ferrand

Informations pratiques

Église Saint-Pierre-les-Minimes Samedi 19 septembre, 10h00 Eglise saint-pierre-les-minimes Puy-de-Dôme

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T16:30:00+02:00

Fin : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T16:30:00+02:00

La construction du couvent des Minimes est entreprise en 1630 et se poursuit jusqu’en 1703. Elle devient en 1802 le siège de la nouvelle paroisse de Saint-Pierre-les-Minimes. C’est l’édifice le plus vaste après la cathédrale. L’intérieur conserve de nombreuses oeuvres d’art, tableaux et sculptures

Eglise saint-pierre-les-minimes Place de Jaude, 63000 Clermont-Ferrand Clermont-Ferrand 63000 Puy-de-Dôme Auvergne-Rhône-Alpes La construction du couvent des Minimes est entreprise en 1630 et se poursuit jusqu’en 1703, date d’achèvement du cloître et de la façade principale de l’église. Elle devient en 1802 le siège de la nouvelle paroisse de Saint-Pierre-les-Minimes. C’est l’édifice le plus vaste après la cathédrale. Le campanile dominant le fronton date de 1857. L’architecte Jean-Joseph Teillard construit de 1895 à 1899 la tour-lanterne à dôme qui culmine à 60 mètres et refait l’abside. L’intérieur conserve de nombreuses œuvres d’art, tant en tableaux qu’en sculptures.

La construction du couvent des Minimes est entreprise en 1630 et se poursuit jusqu’en 1703. Elle devient en 1802 le siège de la nouvelle paroisse de Saint-Pierre-les-Minimes. C’est l’édifice le plus…