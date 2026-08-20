Église Saint-Robert – visite libre, Église Saint-Robert, Saint-Robert

Informations pratiques

Église Saint-Robert – visite libre 19 et 20 septembre Église Saint-Robert Lot-et-Garonne

Gratuit.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Construite à partir du XIe siècle, l’église a connu de nombreuses transformations jusqu’au XIXe siècle. Son portail, particulièrement remarquable, est orné de deux rouleaux d’arcs en plein cintre décorés de rosaces et de palmettes, témoignant de la richesse de son décor roman.

Église Saint-Robert 388 Route à Touts Bens 47340 Saint-Robert Saint-Robert 47340 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine L’église, dont la construction semble remonter au XIe siècle, ne possède plus actuellement qu’une nef unique, la croisée et le croisillon du transept et un choeur à chevet plat. Le choeur et le croisillon sont voûtés d’ogives ; la nef est couverte d’un plafond de bois. L’arc triomphal du choeur, aujourd’hui tombé, retombait sur des colonnes engagées surmontées de chapiteaux sculptés. La chapelle située sur la façade nord, au droit de l’ancien choeur, date du XVe siècle. Le monument est précédé d’un clocher arcade couvert d’un toit dont la saillie est maintenue par des liens de soutien établis aux angles. Au bas du clocher, et donnant accès à l’intérieur, est percé un portail comprenant deux rouleaux d’arcs plein cintre présentant une décoration de rosaces et de palmettes.

L’église dont la construction semble remonter au XIe siècle a fait l’objet de transformations successives jusqu’au XIXe siècle. Son portail est particulièrement remarquable : il comprend deux d’arcs…

©CAGV, Pays d’art et d’histoire